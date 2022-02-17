Под Курском поймали рыбака-браконьера

Мужчина промышлял запрещенным способом Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Солнцевском районе полицейские обнаружили факт незаконного лова. Участковые полиции в ходе рейда на одном из водоемов заметили 22-летнего молодого человека. Он ловил рыбу в зимовальной яме острогом – запрещенным для рыбалки колющем орудием лова. К моменту задержания он успел выловить несколько щук и линя.

Вред, нанесенный окружающей среде, оценили в 12 тысяч рублей. В рамках следствия мужчина возместил ущерб.

Расследование уголовного дела окончено, оно направлено в суд для вынесения законного решения.