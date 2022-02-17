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Происшествия17 февраля 2022 14:20

Под Курском поймали рыбака-браконьера

22-летний курянин пойдет под суд
Ольга ДАНИЛОВА
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Мужчина промышлял запрещенным способом

Мужчина промышлял запрещенным способом

Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Солнцевском районе полицейские обнаружили факт незаконного лова. Участковые полиции в ходе рейда на одном из водоемов заметили 22-летнего молодого человека. Он ловил рыбу в зимовальной яме острогом – запрещенным для рыбалки колющем орудием лова. К моменту задержания он успел выловить несколько щук и линя.

Вред, нанесенный окружающей среде, оценили в 12 тысяч рублей. В рамках следствия мужчина возместил ущерб.

Расследование уголовного дела окончено, оно направлено в суд для вынесения законного решения.