Курск
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Курск
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Курск
+4°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия17 февраля 2022 14:11

На курянина за срубленный клен могут завести уголовное дело

ЧП произошло в Щигровском районе
Ольга ДАНИЛОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Ущерб оценили в 24 тысячи рублей

Ущерб оценили в 24 тысячи рублей

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Инспекторы комитета природных ресурсов Курской области обнаружили факт незаконной рубки в Щигровском районе. Нарушение зафиксировали во время совместного с сотрудниками полиции патрулирования лесного фонда. Местный житель спилил клен остролистный. Правонарушителя нашли.

- Ущерб, причиненный незаконной рубкой, составил более 24 тысяч рублей. Этот факт свидетельствует о наличии признаков уголовного преступления, предусматривающего ответственность по ст. 260 УК РФ. Материалы переданы в правоохранительные органы, - рассказал председатель регионального комитета природных ресурсов Константин Поляков.