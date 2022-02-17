На курянина за срубленный клен могут завести уголовное дело

Ущерб оценили в 24 тысячи рублей Фото: Светлана ВОЛКОВА

Инспекторы комитета природных ресурсов Курской области обнаружили факт незаконной рубки в Щигровском районе. Нарушение зафиксировали во время совместного с сотрудниками полиции патрулирования лесного фонда. Местный житель спилил клен остролистный. Правонарушителя нашли.

- Ущерб, причиненный незаконной рубкой, составил более 24 тысяч рублей. Этот факт свидетельствует о наличии признаков уголовного преступления, предусматривающего ответственность по ст. 260 УК РФ. Материалы переданы в правоохранительные органы, - рассказал председатель регионального комитета природных ресурсов Константин Поляков.