В Курске отремонтируют два проезда рядом с драмтеатром

Запланирован ремонт участков общей протяженностью 450м Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В областной администрации сообщают, что межремонтный срок дорожного покрытия проездов истек. На некоторых отрезках проезжей части появились ямы и выбоины, что доставляет неудобство как автомобилистам, так и пешеходам.

В 2022 году запланирован ремонт участков общей протяженностью 450 м. Работы пройдут по нацпроекту Безопасный качественные дороги.

Планируют полностью обновить покрытие проезжей части, установить новые бордюры и дорожные знаки, нанести разметку.

Ремонт начнут с наступлением благоприятных погодных условий.