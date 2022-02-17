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Общество17 февраля 2022 13:57

В Курске отремонтируют два проезда рядом с драмтеатром

Работы проведут на дорогах, которые соединяют улицы Ленина и Радищева
Кристина ГОРБАТЕНКО
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Запланирован ремонт участков общей протяженностью 450м

Запланирован ремонт участков общей протяженностью 450м

Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В областной администрации сообщают, что межремонтный срок дорожного покрытия проездов истек. На некоторых отрезках проезжей части появились ямы и выбоины, что доставляет неудобство как автомобилистам, так и пешеходам.

В 2022 году запланирован ремонт участков общей протяженностью 450 м. Работы пройдут по нацпроекту Безопасный качественные дороги.

Планируют полностью обновить покрытие проезжей части, установить новые бордюры и дорожные знаки, нанести разметку.

Ремонт начнут с наступлением благоприятных погодных условий.