В Курской области прошли соревнования по ликвидации чрезвычайных ситуаций на автомобильном транспорте

фото - Противопожарная служба КО Фото: материалы пресс-служб

16 февраля 2022 года в ПЧ Октябрьского района прошел первый этап соревнований, по проведению аварийно – спасательных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций на автомобильном транспорте.

Цель занятий – отработать навыки по оказанию помощи тем, кто пострадал в результате ДТП; повысить уровень профессиональной подготовки личного состава при ликвидации ЧС на автомобильном транспорте; повысить техническую готовность пожарных, сократить время показателей реагирования на ДТП, отработать способы спасения пострадавших и оказания им первой помощи.

Специально для соревнований создавалась ситуация, где условно произошло столкновение двух автомобилей, в результате чего пострадал пассажир – был заблокирован в автомобиле. Для того, чтобы разблокировать машину, пожарные воспользовались аварийно-спасательным инструментом. Когда пострадавшего извлекли из автомобиля - ему оказали первую медицинскую помощь - наложили шины на локтевой сустав.

Лучшие результаты показали работники караула № 4 под руководством начальника караула Ермакова Г.П.