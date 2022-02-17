Днем 17 февраля в Курской области ожидается усиление ветра

С 13-15 часов 17 февраля по области ожидается усиление южного ветра Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

По прогнозу Курского Гидрометцентра начиная с 13-15 часов 17 февраля по области ожидается усиление южного ветра порывами 15-20 м/с.

Во избежание несчастных случаев, связанных с травмами, падениями и другими непредвиденными ситуациями, ГУ МЧС России по Курской области просит куряне парковать машины вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций; находясь на улице, обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей; избегать деревьев.

Спасатели напоминают - единый номер вызова экстренных оперативных служб – 112. Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с мобильных и городских телефонов