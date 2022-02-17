Четверо курян скончались от COVID-19 в Курской области за сутки

В регионе продолжают работать пункты вакцинации Фото: Архив "КП"

По оперативным данным оперштаба на 17 февраля в регионе от коронавируса скончались 2245 человек.

В том числе за последние сутки – мужчины – 65, 87, 93 года; женщина – 83 года. Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1647 человек, на ИВЛ – 75 (11 – инвазивная, 64 – неинвазивная).

Первым компонентом вакцины от коронавируса привито 701 317 человек, из них полностью завершили вакцинацию – 678 151.