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Здоровье17 февраля 2022 9:47

420 курян заразились коронавирусом за сутки

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1647 человек
Кристина ГОРБАТЕНКО
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Количество заражений коронавирусом за сутки снова растет

Количество заражений коронавирусом за сутки снова растет

Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

По данным оперштабана 17 февраля, в Курской области коронавирусом заразились еще 420 человек. Прирост заболевших по муниципалитетам: Курск – 183, Железногорск – 49, Курский – 30, Фатежский – 22, Большесолдатский – 10, Дмитриев, Пристенский – по 9, Курчатовский, Медвенский – по 8, Золотухинский, Льгов, Хомутовский – по 7, Обоянь, Суджа – по 6, Дмитриевский, Касторенский, Льговский, Суджанский – по 5, Беловский, Конышевский – по 4, Глушковский, Обоянский, Тимский – по 3, Октябрьский, Поныровский, Советский, Щигровский – по 2, Мантуровский, Рыльск, Рыльский, Солнцевский, Щигры, Железногорский – по одному. Всего в регионе зарегистрировано 98 460 подтвержденных случаев ковида.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1647 человек, на ИВЛ – 75 (11 – инвазивная, 64 – неинвазивная).

По оперативным данным оперштаба на сегодняшний день скончались 2245 человек. Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

Первым компонентом вакцины от коронавируса привито 701 317 человек, из них полностью завершили вакцинацию – 678 151.