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Происшествия17 февраля 2022 9:34

В Курске потушили пожар на улице Асеева

Произошло возгорание кирпичного здания
Кристина ГОРБАТЕНКО
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Огонь удалось потушить за три минуты

Огонь удалось потушить за три минуты

Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

Сообщение о загорании строения на улице Асеева поступило в ГУ МЧС России по Курской области 17 февраля в 11:32.

На место происшествия направились спасатели ПСЧ №4, ПСЧ №2, ПСЧ №3, СЧ №1, ПЧ №20, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей.

Загорание локализовано в 11:53, ликвидировать его удалось в 11:56.

В результате пожара в кирпичном строении на цокольном этаже повреждены вещи б/у на площади 10 кв.м.

Ущерб и причина пожара устанавливаются