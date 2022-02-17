Курянка перевела мошенникам 800 тысяч рублей

За один день женщина оформила два кредита на максимально возможные суммы Фото: Архив "КП"

По предварительным данным, жительнице Железногорска позвонил мужчина, который представился следователем из Москвы и рассказал, что помог предотвратить неизвестному оформить кредит на курянку. Затем мужчина перевел разговор на менеджера центрального банка, который сообщил - для того, чтобы не допустить подобных ситуаций снова – нужно оформить займ в банке.

Женщина согласилась и за один день оформила два кредита на максимально возможные суммы. После этого, менеджер сообщил ей, что все полученные деньги – меченные, и их необходимо положить на защищенный счет.

Тогда курянка путем 55 переводов через банкоматы города отправила мошенникам более 800 тысяч рублей. Лишь придя домой, она поняла, что поверила аферистам.

Возбуждено уголовное дело, мошенников ищут.