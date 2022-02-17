Курский «Сокол» в четвертый раз в сезоне проиграл со счетом 0:7

19 и 20 февраля куряне сыграют на своем льду с гостями из Новомосковска. Начало обеих встреч в 17:00. Фото со страницы МХК "Белгород" в VK.

В рамках НМХЛ курский «Сокол» в девятый раз в нынешнем розыгрыше проиграл с разницей в семь+ шайб. Если в первой встрече в Россоши хозяева пять раз поразили ворота курян, то во второй сделали это семь раз. «Сокол» же в обоих случаях обошелся без заброшенных шайб.

Как известно, в каждом даже самом безрадостном событии можно отыскать позитив. А он очевиден. В первом круге «Сокол» дважды уступил фарм-клубу воронежского «Бурана» с одинаковым счетом 0:9. А теперь получил «всего» 0:5 и 0:7. Прогресс очевиден…

После вчерашнего игрового дня «Сокол» занимает последнее место в западной конференции с пятью очками в активе. Ближе всего к нам располагаются салехардский «Ямал» (19) и новомосковский «АКМ-Юниор» (25).

Теперь 19 и 20 февраля куряне сыграют на своем льду как раз с гостями из Новомосковска. Начало обеих встреч в 17:00.