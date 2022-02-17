В гостинице «Центральная» в Курске потушили «пожар»

Ликвидировать пожар удалось менее, чем через час
Фото: ГУ МЧС России по Курской области.
Условный пожар возник в конференц-зале на втором этаже здания. Об этом в пожарную охрану сообщили представители администрации объекта.
Сначала спасатели эвакуировали всех людей, а дежурный электрик отключил электроэнергию. .
Для спасения людей с верхних этажей была установлена автолестница, из задымленных помещений людей эвакуировали звенья газодымозащитной службы. Всего удалось спасти пять человек.
Ликвидировать пожар удалось менее, чем через час.
- В рамках учения личный состав пожарных подразделений потренировался в проведении работ по спасанию людей, тушении пожаров, эвакуации материальных ценностей. Кроме того, были отработаны вопросы организации связи на месте условного пожара, тактические навыки начальствующего состава гарнизона, - рассказывают в ГУ МЧС России по Курской области.