В администрации Курской области произошли новые назначения

С июля 2021 года по февраль 2022 года назначенец возглавлял АО «Курское областное ипотечное агентство»
Фото: Светлана ВОЛКОВА
Губернатор региона назначил Александра Афонина на должность председателя комитета строительства Курской области.
- Это ответственная должность и кандидатуру перед назначением одобрили в Минстрое РФ, - пояснил Роман Старовойт.
Александр Викторович родился в Рыльске в 1971 году. Работал на руководящих должностях в администрации Курской области и Министерстве строительного комплекса Московской области.