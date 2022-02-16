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Политика16 февраля 2022 15:38

В администрации Курской области произошли новые назначения

Комитет строительства возглавил 50-летний Александр Афонин
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
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С июля 2021 года по февраль 2022 года назначенец возглавлял АО «Курское областное ипотечное агентство»

С июля 2021 года по февраль 2022 года назначенец возглавлял АО «Курское областное ипотечное агентство»

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Губернатор региона назначил Александра Афонина на должность председателя комитета строительства Курской области.

- Это ответственная должность и кандидатуру перед назначением одобрили в Минстрое РФ, - пояснил Роман Старовойт.

Александр Викторович родился в Рыльске в 1971 году. Работал на руководящих должностях в администрации Курской области и Министерстве строительного комплекса Московской области.