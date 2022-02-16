Курские хоккеисты проиграли клубу из райцентра Воронежской области

Сегодня куряне проведут повторный матч в Россоши. Начало встречи в 18:00. Фото со страницы МХК "Белгород" в VK.

Накануне в рамках НМХЛ курский «Сокол» встречался в Россоши с местным одноименным клубом, который по совместительству является фарм-клубом воронежского «Бурана».

Увы, наши парни даже на шайбу престижа не наиграли, получив итоговые 0:5.

Наибольший урон курянам нанес форвард хозяев Святослав Дорохов – в его активе шайба и два результативных паса.

После вчерашнего игрового дня «Сокол» занимает последнее место в западной конференции с пятью очками в активе. Ближе всего к нам располагаются салехардский «Ямал» (19) и новомосковский «АКМ-Юниор» (25).

Сегодня куряне проведут повторный матч в Россоши. Начало встречи в 18:00.