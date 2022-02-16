Уехать из Курска можно будет по новому расписанию Фото: Светлана ВОЛКОВА

В предпраздничные и праздничные дни, 23 февраля и с 4 по 8 марта 2022 года, изменится график движения некоторых пригородных поездов в Курской области.

Изменения коснутся следующих пригородных поездов:

- №6370, 6371 сообщением Льгов – Арбузово проследуют по маршруту 4 и 8 марта, а 23 февраля и 5 – 7 марта временно выведены из графика;

- №6361/6362, 6362/6361 сообщением Курск – Ливны 23 февраля, 4, 5, 7 и 8 марта в рейсы не выйдут, а проследуют по маршруту только 6 марта;

- №6360, 6361 сообщением Курск – Кшень, а также №6359, 6362 Кшень – Ливны 4 и 5 марта выполнят рейсы согласно расписанию, а 23 февраля и 6 – 8 марта будут выведены из графика;

- № 6506/6505, 6505/6506 сообщением Курск – Колпны проследуют по маршруту 5 и 6 марта, а 23 февраля, 4, 7 и 8 марта в рейсы не выйдут.

Пассажиров просят внимательно следить за изменениями в расписании пригородных поездов. Подробно ознакомиться с изменениями в графике движения можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» https://www.rzd.ru/ и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».