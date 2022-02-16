Курск
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Курск
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Курск
+1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Звезды16 февраля 2022 12:59

В библиотеке им. Н.Н. Асеева открылась выставка «Ремесло или искусство?»

Экспозиция работает до 13 марта
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Экспозиция проходит в рамках Года культурного наследия народов России

Экспозиция проходит в рамках Года культурного наследия народов России

Фото: Светлана ВОЛКОВА

В АРТ-галерее «Творчество» Курской областной научной библиотеки им. Н.Н. Асеева открылась персональная выставка декоративно-прикладного творчества «Ремесло или искусство?». Она проходит в рамках Года культурного наследия народов России.

Автор выставки – народный мастер России Надежда Голикова. Инженер-строитель по образованию, она более 30 лет занимается плетением из природных материалов.

На выставке представлены предметы интерьера, куклы, украшения, сувениры, герои произведений русского фольклора.

Экспозиция будет действовать до 13 марта.