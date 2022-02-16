В библиотеке им. Н.Н. Асеева открылась выставка «Ремесло или искусство?»

Экспозиция проходит в рамках Года культурного наследия народов России Фото: Светлана ВОЛКОВА

В АРТ-галерее «Творчество» Курской областной научной библиотеки им. Н.Н. Асеева открылась персональная выставка декоративно-прикладного творчества «Ремесло или искусство?». Она проходит в рамках Года культурного наследия народов России.

Автор выставки – народный мастер России Надежда Голикова. Инженер-строитель по образованию, она более 30 лет занимается плетением из природных материалов.

На выставке представлены предметы интерьера, куклы, украшения, сувениры, герои произведений русского фольклора.

Экспозиция будет действовать до 13 марта.