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Происшествия16 февраля 2022 12:26

На курянина завели дело за вовлечение подростка в кражу

ЧП произошло в Золотухино
Ольга ДАНИЛОВА
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Подозреваемому грозит срок

Подозреваемому грозит срок

Фото: Светлана ВОЛКОВА

СК завел уголовное дело против 27-летнего курянина, которого подозревают в вовлечении несовершеннолетнего в совершение тяжкого преступления.

По версии следствия ЧП произошло в октябре прошлого года днем на улице Карла Маркса поселка Золотухино. Мужчина предложил своему знакомому несовершеннолетнему пойти на кражу.

Подросток на предложение согласился. После этого они забрались в дом местного жителя и украли там на шесть тысяч рублей.

Расследование продолжается, сказали в ведомстве.