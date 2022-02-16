На курянина завели дело за вовлечение подростка в кражу

Подозреваемому грозит срок Фото: Светлана ВОЛКОВА

СК завел уголовное дело против 27-летнего курянина, которого подозревают в вовлечении несовершеннолетнего в совершение тяжкого преступления.

По версии следствия ЧП произошло в октябре прошлого года днем на улице Карла Маркса поселка Золотухино. Мужчина предложил своему знакомому несовершеннолетнему пойти на кражу.

Подросток на предложение согласился. После этого они забрались в дом местного жителя и украли там на шесть тысяч рублей.

Расследование продолжается, сказали в ведомстве.