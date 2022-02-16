Куряне могут получить субсидию на покупку коз, овец и крупного рогатого скота

Деньги выплачиваются единовременно Фото: Светлана ВОЛКОВА

Управление ветеринарии Курской области предлагает владельцем свиней перейти на альтернативные виды животноводства – скотоводство и овцеводство.

В регионе утверждены правила предоставления субсидий из областного бюджета на возмещение части затрат на покупку молодняка крупного рогатого скота, овец и коз владельцам ЛПХ, содержащим свинопоголовье. Деньги выплачиваются единовременно, пояснили в администрации региона.

Субсидии предоставляются при следующих условиях:

- деятельность по содержанию свиней не менее шести месяцев;

- низкий уровень биологической защиты;

- отказ от содержания свиней на срок не менее трех лет;

- согласие на проведение органами государственного контроля проверок;

- возраст молодняка на момент покупки должен составлять не более 12 месяцев.

По всем интересующим вопросам можно обращаться на станцию по борьбе с болезнями животных по месту жительства.