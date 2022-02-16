Куряне могут получить субсидию на покупку коз, овец и крупного рогатого скота

Деньги выплачиваются единовременно
Фото: Светлана ВОЛКОВА
Управление ветеринарии Курской области предлагает владельцем свиней перейти на альтернативные виды животноводства – скотоводство и овцеводство.
В регионе утверждены правила предоставления субсидий из областного бюджета на возмещение части затрат на покупку молодняка крупного рогатого скота, овец и коз владельцам ЛПХ, содержащим свинопоголовье. Деньги выплачиваются единовременно, пояснили в администрации региона.
Субсидии предоставляются при следующих условиях:
- деятельность по содержанию свиней не менее шести месяцев;
- низкий уровень биологической защиты;
- отказ от содержания свиней на срок не менее трех лет;
- согласие на проведение органами государственного контроля проверок;
- возраст молодняка на момент покупки должен составлять не более 12 месяцев.
По всем интересующим вопросам можно обращаться на станцию по борьбе с болезнями животных по месту жительства.