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Деловой Курск16 февраля 2022 12:18

Куряне могут получить субсидию на покупку коз, овец и крупного рогатого скота

Рассчитывать на выплату могут те, кто содержал свиней
Ольга ДАНИЛОВА
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Деньги выплачиваются единовременно

Деньги выплачиваются единовременно

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Управление ветеринарии Курской области предлагает владельцем свиней перейти на альтернативные виды животноводства – скотоводство и овцеводство.

В регионе утверждены правила предоставления субсидий из областного бюджета на возмещение части затрат на покупку молодняка крупного рогатого скота, овец и коз владельцам ЛПХ, содержащим свинопоголовье. Деньги выплачиваются единовременно, пояснили в администрации региона.

Субсидии предоставляются при следующих условиях:

- деятельность по содержанию свиней не менее шести месяцев;

- низкий уровень биологической защиты;

- отказ от содержания свиней на срок не менее трех лет;

- согласие на проведение органами государственного контроля проверок;

- возраст молодняка на момент покупки должен составлять не более 12 месяцев.

По всем интересующим вопросам можно обращаться на станцию по борьбе с болезнями животных по месту жительства.