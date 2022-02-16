Куряне подали более 2 660 заявлений на социальную догазификацию

Главное условие - регистрация дома и земли Фото: Светлана ВОЛКОВА

От жителей Курской области принято более 2 660 заявлений на социальную догазификацию. Из них 245 поступило на портал Единого оператора газификации, 645 - на портал государственных услуг, более 1 500 заявок принято через клиентские центры АО «Газпром газораспределение Курск», сказали в администрации региона.

С июля 2021 года в Курской области организован прием заявок на догазификацию во всех районах через клиентские центры и офисы территориальных подразделений АО «Газпром газораспределение Курск», портал государственных услуг. Также по вопросам догазификации работает горячая линия 8-800-222-32-04.

Программа предполагает бесплатное подведение газа до границы земельного участка в газифицированных населенных пунктах. Главное условие - регистрация домовладений и земельных участков. Документы необходимо подать до 31 декабря 2022 года.