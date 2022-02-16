Куряне хранят на депозитах свыше 141 млрд рублей

Объем вкладов вырос Фото: Светлана ВОЛКОВА

По итогам 2021 года куряне доверили банкам 141,6 млрд рублей, разместив их во вкладах. Это на 4,5% больше, чем годом ранее. Такие данные приводит Банк России.

Увеличение объемов размещаемых вкладчиками средств наблюдалось как по рублевым вкладам, так и в иностранной валюте. Основную часть сбережений (90,5%) население региона предпочитает хранить в рублях.

Важно отметить, что вклады продолжают оставаться популярным инструментом сбережений для жителей Курской области. Вклады –единственный инструмент с гарантированной доходностью, который еще и застрахован государством.

- Зачастую банки предлагают комбинированные сберегательные продукты в качестве обычных банковских вкладов «с повышенной ставкой». Неопытные инвесторы могут воспринимать такой банковский продукт как обычный вклад, не осознавая их принципиальных отличий. Так, деньги, вложенные в инвестиционную часть комбинированного сберегательного продукта, не застрахованы Агентством по страхованию вкладов, а доходность по ним не гарантирована. Для исключения такой ситуации Банк России подготовил проект указания, согласно которому банки будут обязаны раскрывать условия вкладов в простой и наглядной форме. Таблица с основными условиями вклада должна будет размещаться в начале договора, а также на сайте и в офисах банка, – отметил управляющий курским отделением Банка России Евгений Овсянников.