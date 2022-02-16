В Курске прошел рейд по неблагополучным семьям

фото - администрация Курска Фото: материалы пресс-служб

Специалисты посетили одиннадцать семей, с которыми проводится постоянная индивидуальная профилактическая работа.

Родителям напомнили об ответственности за воспитание и развитие детей.

- Все семьи, к которым приходят рабочие группы, получают подробные консультации о трудоустройстве, в том числе и для подростков, им оказывают социально-педагогическую и психологическую помощь, рассказывают о возможности получить меры социальной поддержки, - говорят в городской администрации.

Во время рейда было составлено два протокола об административном правонарушении за неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.