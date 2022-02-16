За сутки коронавирусом заразились 380 курян

В регионе работают пункты вакцинации Фото: Архив "КП"

По данным оперштаба на 16 февраля, в Курской области заразились коронавирусом еще 380 человек. Прирост заболевших по муниципалитетам: Курск – 168, Курский – 49, Железногорск – 47, Большесолдатский – 13, Поныровский – 12, Мантуровский – 11, Медвенский, Щигры – по 8, Беловский, Горшеченский, Советский, Щигровский, Железногорский – по 6, Льговский – 5, Обоянь, Тимский – по 4, Золотухинский, Касторенский, Конышевский, Хомутовский, Черемисиновский – по 3, Солнцевский, Суджа – по 2, Обоянский, Суджанский – по одному. Всего в регионе зарегистрировано 98 040 подтвержденных случаев ковида.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1632 человека, на ИВЛ – 74 (10 – инвазивная, 64 – неинвазивная).

По оперативным данным оперштаба на сегодняшний день скончались 2241 человек. Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

Первым компонентом вакцины от коронавируса привито 700 560 человек, из них полностью завершили вакцинацию – 676 773.