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Общество16 февраля 2022 8:54

В Щигровском районе Курской области отремонтируют три участка трассы

Работы пройдут по национальному проекту "Безопасные качественные дороги"
Кристина ГОРБАТЕНКО
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Общая протяженность участков ремонта составит 4,3 км

Общая протяженность участков ремонта составит 4,3 км

Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В 2022 году планируют отремонтировать три участка трассы Курск — Касторное, на которых из-за резкого перепада температур в зимнее время появились ямы и выбоины.

Более километра дороги отремонтируют от границы Курского и Щигровского районов в сторону города Щигры, еще 1,5 км — от памятника воинам-щигровцам до конца деревни Кресты. Также приведут в порядок 1,7 км дороги на промежутке от Северного кладбища до остановки "Крюковка".

Общая протяженность участков ремонта составит 4,3 км. Специалисты полностью обновят дорожное покрытие, установят новые знаки, нанесут разметку.

К ремонту дороги приступят с наступлении благоприятных погодных условий.