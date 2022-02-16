В Щигровском районе Курской области отремонтируют три участка трассы

Общая протяженность участков ремонта составит 4,3 км Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В 2022 году планируют отремонтировать три участка трассы Курск — Касторное, на которых из-за резкого перепада температур в зимнее время появились ямы и выбоины.

Более километра дороги отремонтируют от границы Курского и Щигровского районов в сторону города Щигры, еще 1,5 км — от памятника воинам-щигровцам до конца деревни Кресты. Также приведут в порядок 1,7 км дороги на промежутке от Северного кладбища до остановки "Крюковка".

Общая протяженность участков ремонта составит 4,3 км. Специалисты полностью обновят дорожное покрытие, установят новые знаки, нанесут разметку.

К ремонту дороги приступят с наступлении благоприятных погодных условий.