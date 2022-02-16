Курян приглашают принять участие в челлендже «Вредные финансовые советы»

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Развлекательно-познавательный челлендж проходит в рамках региональной программы «Повышение уровня финансовой грамотности населения Курской области». Участникам конкурса нужно придумать вредные финансовые советы в стихотворной форме и записать их исполнение на видео. Как пример предлагается использовать книгу «Вредные советы» Григория Остера.

Челлендж состоит из четырех этапов по возрастным группам:

I этап – для дошкольников, пройдет с 14 по 27 февраля;

II этап – для школьников, – с 4 по 24 апреля;

III этап – для студентов – с 3 по 23 октября;

IV этап – для взрослого населения и граждан пенсионного возраста – с 1 по 21 декабря.

Видеофайлы следует направлять на электронную почту pavlovajv@rkursk.ru. Итоги первого этапа конкурса подведут 4 марта. Авторы пяти лучших работ будут награждены дипломами и подарочными сертификатами.