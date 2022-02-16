Курская область направила в Минпросвещения заявки на строительство новых школ

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Как сообщают в областной администрации, софинансирование из федерального бюджета выделяется в рамках новой – «демографической», субсидии. По этой программе в регионе в 2023 году возведут пристройку к курской школе №45 на 225 мест. В 2023-2024 годах планируют завершить строительство школы №12 в Курске на 550 мест и создать пристройку к школе №41 на 225 мест.

Также направлены заявки на участие в отборе для строительства школ с применением механизма концессии. В Курской области по этой программе могут появиться школы на 1 600 мест на проспекте Надежды Плевицкой и на 1 000 мест на проспекте Анатолия Дериглазова. Строительство планируют начать в 2023 году, а ввести в в эксплуатацию – в 2024. Результаты конкурсных отборов объявят в марте.