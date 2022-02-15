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Общество15 февраля 2022 13:15

В Курске почтили память воинов-афганцев

Цветы возложили к монументу в Георгиевском сквере
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
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112 курян погибли в Афганестане

112 курян погибли в Афганестане

Фото: Светлана ВОЛКОВА

15 февраля в России отмечается День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, и годовщина вывода советских войск из Республики Афганистан. В Афганской войне участвовали более 4 000 солдат и офицеров - уроженцев Курской области. 112 человек, не вернувшихся домой, посмертно награждены орденами Красной Звезды.

15 февраля память курян почтили в Георгиевском сквере. Здесь куряне возложили цветы к памятнику «Скорбящая мать».