В Курске почтили память воинов-афганцев

112 курян погибли в Афганестане Фото: Светлана ВОЛКОВА

15 февраля в России отмечается День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, и годовщина вывода советских войск из Республики Афганистан. В Афганской войне участвовали более 4 000 солдат и офицеров - уроженцев Курской области. 112 человек, не вернувшихся домой, посмертно награждены орденами Красной Звезды.

15 февраля память курян почтили в Георгиевском сквере. Здесь куряне возложили цветы к памятнику «Скорбящая мать».