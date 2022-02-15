Капреомнт курской поликлиники номер 7 завершат к апрелю

В поликлинике наконец появятся рентгеновский аппарат, маммограф и флюорограф Фото: Светлана ВОЛКОВА

В рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения в городской поликлинике №7 ведется капитальный ремонт.

Здесь заменили систему отопления, водопроводные и канализационные трубы, сантехнику, идет внутренняя отделка помещений. Уже отремонтировано правое крыло здания, завершаются работы на четвертом этаже. Подрядчик обещает сдать объект к апрелю.

- В поликлинику поступит новое медицинское оборудование: рентгеновский аппарат, маммограф и флюорограф. Закуплена и мебель. На эти цели из федерального бюджета выделено 72 млн рублей, - сообщили в администрации региона.

В поликлинике отведут специальные помещения для картохранилища и проведения диспансеризации. Будет разработана система навигации, чтобы пациенты могли быстрее ориентироваться.

Ранее сообщалось, что с мая этого года поликлиника №7 и больница №6 города Курска будут объединены под одно юридическое лицо.