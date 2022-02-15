Курские каратисты привезли семь медалей с Международных соревнований

Курские спортсмены снова отличились Фото: Светлана ВОЛКОВА

В подмосковном Долгопрудном прошли Международные соревнования по всестилевому каратэ. Более тысячи участников из России, Абхазии, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Луганской и Донецкой народных республик боролись за звание победителя. Всего курянам удалось завоевать семь медалей, в том числе четыре золотых.

1 место - Полина Александра, ОК, женщины 18+ до 60 кг

1 место - Кухаренко Елена, ОК, девушки 14-15 лет до 50 кг

1 место - Антошин Александр, ОК, юноши 14-15 лет до 60 кг

1 место - Мишин Валерий, ОК, юноши 12-13 лет до 45 кг

2 место - Мурадян Адам, ОК, юниоры 16-17 лет до 65 кг

3 место - Крюков Михаил, ОК, юниоры 16-17 лет до 65 кг

3 место - Набиев Тунар, ОК, юноши 12-13 лет до 60 кг.

Поздравляем спортсменов и тренера Виталия Горохова!