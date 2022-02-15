Курянка перевела мошенникам более одного миллиона рублей

Женщина совершила 93 перевода Фото: Архив "КП"

По версии следствия, 32-летней женщине позвонил неизвестный мужчина и представился сотрудником банка. Он сообщил, что злоумышленники оформили кредит на имя курянки, и теперь, чтобы предотвратить мошеннические действия, ей необходимо оформить еще один кредит и перевести деньги на резервный счет. Женщина перевела деньги, однако на следующий день история повторилась.

За несколько дней женщина совершила 93 перевода и оформила кредит в размере 1 миллиона 300 тысяч рублей. Когда телефоны неизвестных стали недоступны, курянка обратилась в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело.