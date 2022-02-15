В Курске мужчина занимался мошенничеством под предлогом купли-продажи автомобилей

Курянин переставал выходить на связь, когда покупатели машин переводили предоплату Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

По версии следствия, 35-летний мужчина публиковал на рекламном сайте объявления о продаже дорогостоящих иномарок, каждый раз используя фото из интернета разных машин. Когда на связь выходили покупатели, им предлагалось перечислить предоплату. После перевода денег продавец прекращал выходить на связь, а объявление удалялось. Курянин специально выбирал покупателей из других регионов, так как они не могли быстро приехать и осмотреть товар.

- В настоящее время установлены три эпизода противоправной деятельности, ущерб от которых насчитывает более 900 тысяч рублей. Однако у следствия есть основания полагать, что пострадавших от мошеннических действий задержанного может оказаться больше, - говорят в УМВД России по Курской области.

Возбуждено уголовное дело, оперативно-розыскные и следственные мероприятия продолжаются. На время следствия мужчина заключен под стражу.