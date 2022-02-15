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Происшествия15 февраля 2022 9:11

Курянин несколько раз ударил свою знакомую гвоздем

Инцидент произошел в Железногорске
Кристина ГОРБАТЕНКО
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Мужчина оправдывал свой поступок воздействием алкоголя

Мужчина оправдывал свой поступок воздействием алкоголя

Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

По версии следствия, молодые люди выпивали в частном доме у своих знакомых. Между 19-летним курянином и его подругой произошла словесная перепалка, в ходе которой девушка кинула в парня банку с гвоздями. В цель она не попала, а вот молодого человека разозлить удалось – он поднял гвоздь и нанес несколько ударов по руке девушке, после чего отправился домой.

Курянка обратилась в больницу, а затем в полицию. Парня нашли, в беседе с сотрудниками полиции, он пытался оправдать свой поступок воздействием алкоголя.

Молодому человеку может грозить до двух лет лишения свободы.