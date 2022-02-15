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Здоровье15 февраля 2022 8:43

В Курске прекратит работу пункт вакцинации от COVID-19 в «Европе» на Хрущева

Медработники станут обслуживать вызовы к пациентам на дому
Кристина ГОРБАТЕНКО
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Без предварительной записи продолжают работать пункты вакцинации в других торговых центрах города

Без предварительной записи продолжают работать пункты вакцинации в других торговых центрах города

Фото: Архив "КП"

Мобильный пункт вакцинации в ТЦ "Европа" на проспекте Хрущева приостановит свою работу с 16 февраля. Медперсонал будет направлен на амбулаторный прием в поликлинику №5 Курска и станет обслуживать вызовы к пациентам на дому.

В администрации области сообщают, что вопрос о возобновлении работы пункта будет рассмотрен в областном комитете здравоохранения после стабилизации ситуации с коронавирусом.

Всего с начала открытия в пункте вакцинации в ТЦ "Европа" на проспекте Хрущева привилось 9583 человека.