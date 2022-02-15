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Общество15 февраля 2022 8:20

В Курской области на реализацию нацпроектов выделили более 14 млрд рублей

Глава региона Роман Старовойт провел заседание Совета по стратегическому развитию
Кристина ГОРБАТЕНКО
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Планируют отремонтировано 92 км автодорог

Планируют отремонтировано 92 км автодорог

Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Участники совещания в режиме ВКС обсудили планы по реализации нацпроектов на 2022 год и внесли изменения в состав Совета и президиума Совета из-за проведенных кадровых перестановок в администрации, назначены новые кураторы и руководители регпроектов.

Так, в 2022 году на реализацию нацпроектов предусмотрено 14,5 млрд рублей. Основной объем финансирования распределен на национальные проекты: "Здравоохранение", "Демография", "Безопасные качественные дороги", "Образование", "Жилье и городская среда", "Экология" и "Культура".

В комитете транспорта и автомобильных дорог Курской области сообщают, что по дорожному нацпроекту будет отремонтировано 92 км автодорог, начато строительство автодороги, которая соединит пр-т Дериглазова с трассой М2 "Крым". Планируется реализовать проекты по комфортной городской среде в малых городах — Рыльске и Фатеже.

Роман Старовойт потребовал ускорить сроки заключения контрактов 2022 года и приступать непосредственно к работам.

- Стратегический замысел президента, который инициировал нацпроекты — решить основные проблемы, которые есть в регионах. На это Правительством РФ выделяются колоссальные финансовые средства. Прошу активизировать работу по заключению госконтрактов, — заявил губернатор.