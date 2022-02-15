За сутки в Курской области коронавирусом заразились 525 человек

Число заболеваний коронавирусом за стуки продолжает снижаться Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

По данным оперштаба на 15 февраля, в Курской области заразились коронавирусом еще 525 человек. Прирост заболевших по муниципалитетам:Курск – 337, Октябрьский – 28, Железногорск – 25, Солнцевский – 23, Курский – 20, Глушковский – 10, Рыльск – 8, Золотухинский, Щигры +- по 7, Горшеченский, Касторенский – по 6, Льгов, Медвенский, Советский, Суджанский – по 5, Мантуровский, Тимский – по 4, Беловский, Большесолдатский – по 3, Дмитриев, Обоянский, Рыльский, Суджа, Щигровский – по 2, Конышевский, Поныровский, Пристенский, Железногорский +- по одному. Всего зарегистрировано 97 660 подтвержденных случаев ковида.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1633 человека, на ИВЛ – 86 (8 – инвазивная, 78 – неинвазивная).

По оперативным данным оперштаба на сегодняшний день скончались 2238 человек. Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

Первым компонентом вакцины от коронавируса привито 699 459 человек, полностью завершили вакцинацию – 675 325.