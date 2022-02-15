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Общество15 февраля 2022 7:23

В Курске выбрали лучшую кормушку для птиц

Награждены победители творческого интернет-конкурса
Кристина ГОРБАТЕНКО
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Кормушка собрала максимальное количество лайков, поэтому и выиграла в конкурсе

Кормушка собрала максимальное количество лайков, поэтому и выиграла в конкурсе

Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

В ГУ МЧС России по Курской области завершился творческий интернет-конкурс «Кормушка спасения».

Победителями стали воспитанники курского детского сада № 77. Они сделали кормушку в форме пожарной машины, которая собрала максимальное количество лайков.

Поздравить ребят с победой приехали огнеборцы пятой пожарно-спасательной части. Они рассказали ребятам о пожарном автомобиле, разрешили примерить каску огнеборца, узнать о специальном оборудовании и посидеть в салоне.