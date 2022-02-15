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Общество15 февраля 2022 6:55

В Курской областной больнице появился новый реанимобиль

Машина оснащена современным медицинским оборудованием
Кристина ГОРБАТЕНКО
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фото - администрация КО

фото - администрация КО

Фото: материалы пресс-служб

Автопарк Курской областной многопрофильной клинической больницы пополнился еще одной «реанимацией на колесах».

В областной администрации сообщают, что новый автомобиль оснащен современным медоборудованием, при транспортировке пациентов врачи смогут оказать помощь даже в самых сложных случаях.

Также в реанимобиле находятся дефибриллятор с функцией кардиомониторинга, аппарат ИВЛ, инфузомат для введения лекарственных растворов с высокой точностью, кислородный ингалятор, специальный щит для пациентов с травмой позвоночника.

Всего в распоряжении медиков Курской ОМКБ семь реанимобилей, которые эвакуируют пациентов и в пределах области, и за ее пределы – в федеральные медицинские центры.