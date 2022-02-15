Юный курянин станет участником Недели моды в Москве

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Ученик 1А класса курской школы №14 Платон Медведков одержал победу на конкурсе «Министерство школьной моды РДШ» в номинации «Сам себе стилист».

Всего было четыре номинации: «Конструктор школьной формы РДШ», «Платье мечты для ковровой дорожки», «Сам себе стилист» и «Апсайклинг"»(повторное использование вещей в новой функциональности).

На конкурс поступило больше 1500 заявок из 79 регионов России.

В качестве награды Платон станет участником Недели моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia в Москве, которая пройдет 16-20 марта. Кроме того, он также сможет поучаствовать в мастер-классах и съемках.