В Курской области горел жилой дом

При пожаре никто не пострадал
Фото: ГУ МЧС России по Курской области.
Сообщение о возгорание жилого дома поступило в ПЧ Советского района Противопожарной службы комитета региональной безопасности Курской области 14 февраля в 22:04.
На место происшествия были направлены пожарные ПЧ №40 Советского района, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей.
Пожарными было установлено, что открытым пламенем горят крыша дома и пристройка к нему со двора домовладения. Пожар локализован в 22:31, ликвидирован в 22:35.
В результате пожара повреждена пристройка к жилому дому размером 4х5 м. Сам дом удалось сохранить.Пострадавших нет.
Ущерб и причина пожара устанавливаются.