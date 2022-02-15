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Происшествия15 февраля 2022 6:26

В Курской области горел жилой дом

Пожар произошел в Советском районе в селе Нижнее Гурово
Кристина ГОРБАТЕНКО
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При пожаре никто не пострадал

При пожаре никто не пострадал

Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

Сообщение о возгорание жилого дома поступило в ПЧ Советского района Противопожарной службы комитета региональной безопасности Курской области 14 февраля в 22:04.

На место происшествия были направлены пожарные ПЧ №40 Советского района, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей.

Пожарными было установлено, что открытым пламенем горят крыша дома и пристройка к нему со двора домовладения. Пожар локализован в 22:31, ликвидирован в 22:35.

В результате пожара повреждена пристройка к жилому дому размером 4х5 м. Сам дом удалось сохранить.Пострадавших нет.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.