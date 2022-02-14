Курянка убила мужа ударом ножа

Трагедия произошла на КЗТЗ Фото: Светлана ВОЛКОВА

Сеймским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Курской области возбуждено уголовное дело против 33-летней курянки. Ее подозревают по ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего).

Трагедия произошла ночью ночью 12 февраля в доме на улице Ольшанского Курска. Пьяная курянка ножом ударила мужа в левое плечо. Удар оказался смертельным. Мужчина скончался на месте.

Сейчас подозреваемая задержана, по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, назначены судебные экспертизы, расследование уголовного дела продолжается, сказали в ведомстве.