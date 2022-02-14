В Курской области на реализацию здравоохранения потратят более 1 млрд рублей

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В 2022 году более 1 млрд рублей планируют направить на реализацию программы модернизации первичного звена здравоохранения в Курской области.

- У нас масштабные планы на этот год. Отремонтируем три поликлиники в районных больницах – Конышевской, Медвенской и Советской, и три в Курске – поликлиники №6, 3 и 5. Из федерального бюджета нам направят более 650 млн рублей в этом году, из регионального будет выделено еще около 400 млн рублей, – заявил Андрей Белостоцкий.

Также замгубернатора сообщил о том, что принято решение закупить тяжелого медицинского оборудования больше, чем планировалось.

- Мы заявляли планы по закупке десяти единиц медицинской техники, но этого недостаточно. Благодаря региональным средствам приобретем еще пять. Речь идет о рентгенах, маммографах, флюорографах, – сказал Андрей Белостоцкий.

Помимо этого, в 2022 году региональный комитет здравоохранения планирует закупить 19 автомобилей высокой проходимости для районных больниц, а также возвести 27 новых ФАПов и два офиса врача общей практики.