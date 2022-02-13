Курянин лишился денег через сайт знакомств

С карты мужчины списали все деньги Фото: Светлана ВОЛКОВА

Курянин на одном из сайтов познакомился с девушкой. Завязалась приятная переписка, в которой юная особа недвусмысленно дала понять, что заинтересована в продолжении общения. Обсуждая совместный досуг, она сообщила, что купила для себя билет в театр, но хотела бы пойти на спектакль не одна. Мужчина без сомнений вызвался сопровождать новую знакомую и спросил, как это сделать. Позже выяснилось, что все общение началось именно ради этого момента. Девушка любезно прислала ссылку, пройдя по которой можно было заказать и оплатить билет на место в зале рядом с ней.

Воодушевленный стремительным развитием событий, курянин не стал разбираться в нюансах и ввел в открывшемся окне все данные своей кредитки. Но вместо уведомления о покупке электронного билета в театр на его телефон пришло СМС о списании всех средств со счета. Ссылка оказалась вирусной и была предназначена для похищения секретной банковской информации. Вместо спектакля мужчине пришлось посетить отдел полиции и признаться стражам порядка в своей неосмотрительности. По заявлению мужчины возбудили уголовное дело. Оказалось, что подобные случаи не единичны. Уже несколько жителей региона мужского пола попали в ловушки, расставленные такими «красавицами».

Следователи предполагают, что куряне могли переписываться с мужчинами, выдававшими себя за представительниц прекрасного пола. Но, независимо от гендерного признака наказание для злоумышленников будет одинаковым. За кражу, совершенную с банковского счета им грозит до шести лет лишения свободы, сказали в УМВД.