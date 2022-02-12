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Общество12 февраля 2022 8:23

В Курской области увеличились цены на жилье

Об этом сообщили специалисты Курскстата
Кристина ГОРБАТЕНКО
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К концу 2021 года цены на первичное жилье увеличились на 26,8%

К концу 2021 года цены на первичное жилье увеличились на 26,8%

Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Так, к концу 2021 года цены на первичном рынке жилья в Курской области увеличились относительно конца предыдущего года на 26,8%, на вторичном — на 24,0%.

На конец четвертого квартала 2021 года средняя цена одного квадратного метра общей площади квартир в Курской области на первичном рынке жилья составила 65 389 руб., на вторичном – 63 853 руб.

Наблюдение за ценами на жилье в Курской области ведется выборочно.В статистику включены квартиры среднего, улучшенного качества и элитные, как с отделкой, так и без отделки.