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Общество11 февраля 2022 10:48

В Курской области ремонтируют мост через реку Сейм

Работы проходят в Льговском районе в селе Малые Угоны
Кристина ГОРБАТЕНКО
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фото - Комитет транспорта и автомобильных дорог КО

фото - Комитет транспорта и автомобильных дорог КО

Фото: материалы пресс-служб

Мост расположен на втором километре автомобильной дороги Курск–Льгов–Рыльск–граница с Украиной – Малые Угоны–Погореловка. В 2021 году его признали аварийным, и тогда было решено выполнить работы по ремонту существующей переправы в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курской области и безопасности дорожного движения».

Ремонт искусственного сооружения начался в сентябре прошлого года – провели подготовительные работы и демонтировали старую конструкцию. Сейчас специалисты занимаются заполнением бетоном полых металлических свай, омоноличиванием опор конструкции, а также монтажом плит пролетных строений.

Сообщается, что, длина новой переправы составит 86,5 м. У моста будут по две полосы движения и тротуар с одной стороны проезжей части.

Завершить работы планируют к июлю 2022 года.