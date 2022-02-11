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Происшествия11 февраля 2022 9:58

Курские пожарные спасли пенсионерку

Женщине стало плохо, когда она находилась одна в квартире
Кристина ГОРБАТЕНКО
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Курянка не отвечала на звонки своего сына

Курянка не отвечала на звонки своего сына

Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

Как сообщают в ГУ МЧС России по Курской области, сын 74-летней курянки сообщил спасательной службе, что его пожилая мать, у которой есть проблемы со здоровьем, не отвечает на телефонные звонки.

Огнеборцы пожарной части Касторенского района сразу отправились на место происшествия.

В сопровождении полиции они вскрыли двери квартиры. К счастью, спасатели успели приехать вовремя, медики оказали женщине экстренную помощь.