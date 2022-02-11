Курские пожарные спасли пенсионерку

Курянка не отвечала на звонки своего сына Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

Как сообщают в ГУ МЧС России по Курской области, сын 74-летней курянки сообщил спасательной службе, что его пожилая мать, у которой есть проблемы со здоровьем, не отвечает на телефонные звонки.

Огнеборцы пожарной части Касторенского района сразу отправились на место происшествия.

В сопровождении полиции они вскрыли двери квартиры. К счастью, спасатели успели приехать вовремя, медики оказали женщине экстренную помощь.