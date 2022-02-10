В Курской области появится музыкальный проект для детей с ограниченными возможностями здоровья

На занятиях смогут присутствовать и родители Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Председатель Всероссийского общества инвалидов Центрального округа города Курска Игорь Корчма при поддержке Президентского фонда культурных инициатив реализует инклюзивный проект «Музыкальная терапия для детей с ограниченными возможностями здоровья».

Проект ориентирован на юных курян с опорными, ментальными и иными нарушениями. Благодаря ему дети с ОВЗ в течение года попробуют развить творческие способности, открывая для себя мир музыки с известными музыкантами, психологами, дефектологами, педагогами.

Планируется создание четырех групп музыкотерапии. Курс для каждой из них рассчитан на три месяца. При необходимости присутствовать на занятиях смогут родители.

- За время занятий дети постепенно начнут самостоятельно выполнять несложные движения под музыку. У них появится песенный репертуар, который можно расширять дальше. Ребята способны не только пассивно слушать музыку, но и петь, танцевать, играть на музыкальных инструментах. Но самое главное то, что они будут взаимодействовать друг с другом и окружающими их взрослыми, - рассказывает Игорь Корчма.

Узнать подробности и задать вопросы можно по телефону - 54-72-57