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Общество10 февраля 2022 8:46

Курская Госавтоинспекция проведет сплошную проверку на трезвость

Мероприятия пройдут в предстоящие выходные дни
Кристина ГОРБАТЕНКО
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фото - Госавтоинспекция КО

фото - Госавтоинспекция КО

Фото: материалы пресс-служб

12 и 13 февраля в ряде районов Курска сотрудники ГИБДД проведут сплошную проверку автомобилистов. Целевые мероприятия будут направлены на выявление нетрезвых водителей.

Госавтоинспекция просит всех участников дорожного движения своевременно сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии.

Всю информацию о таких водителях можно сообщать по телефону дежурной части УМВД России по Курской области – 102.

Напоминаем, что управление автомобилем в состоянии опьянения приводит к административному штрафу в размере 30 тысяч рублей, а также к лишению водительских прав на срок от 1,5 до двух лет.