Курская Госавтоинспекция проведет сплошную проверку на трезвость

фото - Госавтоинспекция КО Фото: материалы пресс-служб

12 и 13 февраля в ряде районов Курска сотрудники ГИБДД проведут сплошную проверку автомобилистов. Целевые мероприятия будут направлены на выявление нетрезвых водителей.

Госавтоинспекция просит всех участников дорожного движения своевременно сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии.

Всю информацию о таких водителях можно сообщать по телефону дежурной части УМВД России по Курской области – 102.

Напоминаем, что управление автомобилем в состоянии опьянения приводит к административному штрафу в размере 30 тысяч рублей, а также к лишению водительских прав на срок от 1,5 до двух лет.