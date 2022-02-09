В Курской области создан центр военно-патриотического воспитания молодежи

В регионе чтят воинские традиции Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курской области в этом году создан учебно-методический центр военно-патриотического воспитания и подготовки к военной службе молодежи «Авангард». Он расположен в поселке Новоандросово Железногорского района. Сейчас идут организационные работы и формирование образовательной программы для получения лицензии.

Трехэтажное здание было построено в 2009 году. В двух жилых корпусах центра круглосуточно смогут жить 50 курсантов. В перспективе планируется увеличить вместимость до ста человек. Военные сборы будут проходить с сентября по май и длиться пять дней, в них будут принимать участие ученики 10-х классов и студенты первых курсов учреждений среднего профессионального образования. Курсанты станут изучать военно-учетные специальности под руководством педагогов, воспитателей и вожатых.

Для проведения занятий уже закупили интерактивный тир, спортивные тренажеры, уличную полосу препятствий, проекторы и ноутбуки.

Летом на базе центра пройдут три профильные оздоровительные смены.

Первый заезд детей на сборы запланирован на конец марта. До этого времени еще предстоит немало сделать: нужно получить образовательную лицензию, полностью укомплектовать штат педагогических работников. Также в некоторых помещениях надо провести косметический ремонт.

В 2023 году по планам филиал центра «Авангард» откроется в Курчатовском районе Курской области на базе отдыха «Дубки». В этом году там предстоит сделать капитальный ремонт.

Такие центры военно-патриотического воспитания и подготовки к военной службе молодежи открываются в России при содействии Министерства обороны России.