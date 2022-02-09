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Общество9 февраля 2022 6:30

В Курской области появится плодовой сад интенсивного типа

Площадь его будет 50 га
Кристина ГОРБАТЕНКО
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Также планируется создание современного плодохранилища с системой охлаждения

Также планируется создание современного плодохранилища с системой охлаждения

Фото: Архив "КП"

В Мантуровском районе развитием садоводства занимается ООО «Луч». Плодовые деревья там растут на площади 60 га. Предпочтение отдано распространенным сербским сортам яблонь. Первые урожаи уже успели порадовать хорошими результатами — в среднем около 18 тонн с гектара.

В садоводство планируют инвестировать около 1 млрд рублей. Примерно половину этой суммы потратят на посадку нового интенсивного сада на площади 50 га, остальные средства — на строительство современного плодохранилища с системой охлаждения на шесть тысяч тонн яблок.

- Кроме того, планируется создание комплекса по орошению полей на площади 600 га. Сейчас хозяйство находится в процессе получения лицензии на водопользование. Комплекс по орошению позволит в дальнейшем заняться выращиванием элитных семян кукурузы, заявки на их производство уже есть, - говорят в областной администрации.