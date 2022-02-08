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Общество8 февраля 2022 16:39

Курян проконсультируют по качеству парфюмерии

Звонки принимают до 18 февраля в рабочие дни
Ольга ДАНИЛОВА
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Курянам дадут рекомендации по выбору товаров, помогут в оформить претензии в адрес продавца

Курянам дадут рекомендации по выбору товаров, помогут в оформить претензии в адрес продавца

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Управление Роспотребнадзора по Курской области и региональный Центр гигиены и эпидемиологии проводят «горячую линию» по качеству и безопасности парфюмерно-косметической продукции.

Специалисты Роспотребнадзора ответят на вопросы, касающиеся качества и безопасности парфюмерно-косметической продукции, требований к ее продаже, в том числе в формате дистанционной торговли, дадут рекомендации по выбору товаров, помогут в оформлении претензии в адрес продавца.

Звонки принимают до 18 февраля в рабочие дни с 10-00 до 17-00, в пятницу с 10-00 до 16-00 (перерыв с 13-00 до 14-00) по телефонам:

- Управление Роспотребнадзора по Курской области: (4712) 58-71-86;

- консультационный центр для потребителей ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области»: (4712) 51-26-34;

- единый консультационный центр Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43 (звонок бесплатный)