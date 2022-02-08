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Общество8 февраля 2022 10:22

8 февраля в расписании курского аэропорта произошли изменения

Густой туман окутал практически все Черноземье
Кристина ГОРБАТЕНКО
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фото -Международный аэропорт Курск имени М.И. Гуревича

фото -Международный аэропорт Курск имени М.И. Гуревича

Фото: материалы пресс-служб

Сегодня, 8 февраля, из-за плохих погодных условий курский аэропорт вынужден работать в режиме ограниченной видимости. Густой туман окутал практически все Черноземье, из-за этого в расписании аэропортов Белгорода, Воронежа, Липецка и Курска произошли изменения.

Так, на несколько часов был задержан рейс № 120 Курск–Москва. По расписанию самолет должен был вылететь утром в 7:35, но отправился в Москву лишь в 10:52.

В настоящее время, по информации Международного аэропорта Курск, видимость на летном поле улучшилась. Работа ведется в штатном режиме.

Уточнить расписание можно в справочной аэропорта по телефону: +7 (4712) 34-00-60.