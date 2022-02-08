Курск отметил 79-ю годовщину со дня освобождения города от немецко-фашистских захватчиков

фото - администрация Курска Фото: материалы пресс-служб

На мемориальном комплексе «Памяти павших в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг» состоялась Церемония возложения. Минутой молчания почтили память погибших первые лица области и города.

Губернатор Роман Старовойт и мэр города Игорь Куцак возложили цветы и венки к Вечному огню, к могиле командира 322-й стрелковой дивизии, подполковника Степана Перекальского и могиле Героя Советского союза Михаила Булатова.

- Больше года город находился под оккупацией, и за это время жители испытали на себе все ужасы фашистского режима. Тысячи курян были угнаны на работы в Германию, расстреляны, умерли от голода и болезней. Более 3,5 тысячи бойцов и командиров Красной армии отдали жизнь за освобождение Курска. А мы должны передавать память о подвиге, об их мужестве нашим следующим поколениям, нашим детям, нашим внукам. Мой прадедушка тоже воевал, он прошел всю войну, дошел до Берлина, был неоднократно ранен, вернулся домой с заслуженными наградами. Память о бойцах Красной Армии будет жить в сердцах вечно, — сказал Игорь Куцак.

Также сегодня рано утром состоялось техническое водружение красного знамени на здание бывшего Дворца пионеров. Установил флаг младший научный сотрудник ЮЗГУ Роман Воронцов. Алое полотно напоминает всем жителям, что 79 лет назад в этот день завершилась сложнейшая и крайне значимая для победного исхода войны операция «Звезда» по освобождению Курска от немецко-фашистских захватчиков.